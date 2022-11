Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Oldtimer in Flammen löst Kettenreaktion aus

Mönchengladbach Zuerst brannte ein Auto in einer Garage, dann griff das Feuer auf das Dache eines Einfamilienhauses über. Jetzt ermittelt die Polizei die Brandursache.

Bewohner eines Einfamilienhauses am der Straße Grasfreed in Hardterbroich-Pesch haben am Mittwoch über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert. Mehrere Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus einer Garage. Sofort wurden von der Leitstelle der Feuerwehr ausreichend Kräfte zur Einsatzstelle beordert.

In einer offen stehenden Garage brannte ein Oldtimer-Fahrzeug in voller Ausdehnung. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die Wärmestrahlung bereits Teile des Dachstuhles eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Von der Feuerwehr wurden nach der ersten Lageerkundung sofortige Löschmaßnahmen in der Garage und am Dachstuhl eingeleitet. Auch wurde ein Trupp zur Abriegelung des Brandes im Bereich des Nachbarhauses eingesetzt.