Ausstellung in Mönchengladbach : Oldtimer Fly & Drive In darf endlich wieder starten

Bis zu 3000 Besucher werden auf der Oldtimer Fly & Drive In erwartet. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Nach zwei Monaten Corona-Pause in Mönchengladbach freut sich Veranstalter Thorsten Neumann über die Wiederaufnahme der Ausstellung am 26. Juli. Damit sie stattfinden kann, hat er ein aufwendiges Hygiene-Konzept erarbeitet.

(desa) Veranstalter Thorsten Neumann ist mindestens genau so aufgeregt, wie die vielen Besucher, die er übernächsten Sonntag auf der Oldtimer Fly & Drive In erwartet. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir wieder loslegen dürfen“, sagt er. Eine Zwangspause musste er in den vier Jahren, in denen er die Ausstellung organisiert, noch nicht einlegen. „Ein Mal hat es geregnet und ein anderes Mal gab es schlechtes Wetter. Aber auch da sind immer noch viele Besucher gekommen.“

In dieser Zeit sei eine große Fangemeinde entstanden. „Die Ausstellung ist sehr beliebt. Die Nachfrage in den letzten Monaten war dementsprechend hoch.“ Wie gewohnt werden rund um den Hugo Junkers Hangar am Flughafen Mönchengladbach viele historische Fahrzeuge ausgestellt. Auch die legendäre „Tante Ju“ wird dabei sein. Weitere historische Flugzeuge gibt es wahrscheinlich aber erst wieder im September.

Die Planung sei in diesem Jahr allerdings ein wenig aufwendiger gewesen als bisher. In engem Austausch mit den Ordnungsbehörden der Stadt musste Neumann ein Hygiene- und Wegekonzept erarbeiten, an das sich die Besucher halten sollen: Der Eingang befindet sich am seitlich gelegenen Haupteingang des Hangars statt, der Ausgang erfolgt über das große Rolltor bzw. die Türen zum Parkplatz hin. Die maximale Besucheranzahl ist begrenzt und wird vor Ort ständig erfasst. An Ein- und Ausgang stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung, die von den Besuchern genutzt werden sollen.Informationstafeln zu den aktuellen Regeln sind im gesamten Bereich aufstellt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht, er Mindestabstand muss eingehalten werden.Die Ein- und Ausfahrt der Oldtimer findet – wie gewohnt – über die Flughafenstraße und das Rolltor des Hangars statt. Für den erhöhten Organisationsauwand bittet der Veranstalter am Eingang um einen „Corona-Taler“ (1 €), um die durch Corona entstandenen Mehrkosten zu decken.

Info Die Oldtimer Fly & Drive In findet am 26. Juli von 11 bis 17 Uhr statt. Getränke, Kuchen und Imbisse werden auf der Außenfläche angeboten.

