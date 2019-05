Radserie in Mönchengladbach : Oldtimer bis unters Dach

Bettrath 50 alte Fahrräder hat Jürgen Frommhold gekauft, aufgearbeitet, mit Originalteilen versehen und in seinem Haus untergebracht. Nur das Wohnzimmer ist für seine Schätze tabu. Darauf besteht seine Frau Yvonne.

Das Wohnzimmer ist Fahrrad-freie Zone. „Meine Frau besteht darauf“, sagt Jürgen Frommhold. Also hat er seine Schätze über das Treppenhaus nach oben geschleppt – in die erste Etage und bis unter´s Dach. Insgesamt 50 Oldimer-Räder sind auf diesem mühsamen Weg an den Ort ihrer Bestimmung gelangt. Sie hängen an den Wänden, unter der Decke, sie stehen aufgereiht nebeneinander, eins schöner als das andere. Es blinkt und blitzt. Jürgen Frommhold restauriert die Räder, die er bei sich aufnimmt. Da bleibt nichts dem Zufall überlassen. Er selbst nennt sich „fahrradverseucht“.