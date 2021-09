Ohne Helm und ohne Fahrerlaubnis : Polizei greift Jugendliche mit gestohlenem Roller auf

Beamte nahmen den Roller in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Die Polizei hat in Windberg zwei 15-Jährige angehalten. Dabei stellte sich heraus: Der Roller, mit dem die beiden unterwegs waren, ist als gestohlen gemeldet.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei 15-Jährige angehalten, die ohne Fahrerlaubnis, ohne Helm und auf einem gestohlenen Roller unterwegs waren. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach seien die beiden Jugendlichen den Beamten im Bereich der Braunsstraße in Windberg aufgefallen, weil beide keinen Helm trugen.