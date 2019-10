In Neuwerk : Oettinger Brauerei investiert 10 Millionen Euro in neue Technik

Pia Kollmar, Hans Wilhelm Reiners, Ingrid Kollmar und Michelle Kollmar (von links) vor den Tanks. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Neuwerk In Neuwerk wurden 16 Drucktanks in Betrieb genommen. Weitere fünf Millionen will das Familienunternehmen für eine neue Halle ausgeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

„Ein gutes Zeichen und ein Bekenntnis zu Mönchengladbach“, so begrüßte Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners die Hauptgesellschafterin Pia Kollmar der Oettinger Brauerei. Gemeinsam mit Mutter Ingrid und Tochter Michelle war Pia Kollmar Gast in „ihrer“ Mönchengladbacher Brauerei, in die das Familienunternehmen in 16 Jahren rund 50 Millionen Euro investiert hat. Alleine die bei ihrem Besuch offiziell in Betrieb genommenen 16 Drucktanks und die damit verbundene Eröffnung des neuen Drucktankkellers schlagen mit zehn Millionen Euro zu Buche. Damit setzt Oettinger an ihrem zweitgrößten Braustandort ein Zeichen im preissensiblen Biermarkt. Weitere fünf Millionen Euro werden in die Erweiterung einer Vollguthalle investiert, die im nächsten Jahr in Betrieb genommen wird.

„Mönchengladbach ist nach dem Hauptsitz in Oettingen unser zweitwichtigster Braustandort und spielt innerhalb der Gruppe eine wichtige Rolle“, erklärte der technische Geschäftsführer Andreas Boettger, den Gästen bei der feierlichen Übergabe der Drucktanks an die Mitarbeiter. Am Standort Neuwerk mit annähernd 200 Angestellten befinden sich außerdem die Forschung, die Entwicklung und das Technologiezentrum des Unternehmens. Die neuen Drucktanks in drei verschiedenen Größen sind 24 bis 30 Meter hoch, wiegen leer bis zu 30 Tonnen und haben einen Durchmesser von 4,2 Metern. Sie wurden per Straßentransport und Schiff zum Neusser Hafen und weiter nach Neuwerk transportiert. Die größten Tanks fassen zirka 350.0000 Liter. Neuwerks Pfarrer Hermann-Josef Bieste weihte die neue Anlage ein.