Streik im Nahverkehr Busse in Mönchengladbach stehen am Freitag still

Am Freitag, 2. Februar, werden den gesamten Tag über in Mönchengladbach und Umgebung höchstwahrscheinlich keine Busse fahren. Das teilte die NEW auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wir raten allen Fahrgästen dazu, sich frühzeitig um alternative Beförderungsmittel zu kümmern“, sagt eine Pressesprecherin der NEW. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter im ÖPNV aufgerufen hat.