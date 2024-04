„Ölfilm“ in Mönchengladbach gemeldet So groß war die Verschmutzung auf der Niers

Eine Umweltverschmutzung hat vergangene Woche einen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Am Dienstag hatten mehrere Anrufer einen Ölfilm auf der Niers gemeldet. Die Wehr brachte sogenannte Ölschlängel aus, die den Schadstoff aus dem Fluss saugen und so eine Ausbreitung verhindern sollen. Auch die NEW, der Niersverband und der städtische Fachbereich Umwelt wurden hinzugezogen. Die beiden letztgenannten haben sich auch auf der Suche nach dem Ursprung gemacht.