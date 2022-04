Umweltverschmutzung in Mönchengladbach : Ölfilm auf der Niers – Verursacher gefunden

Schon häufiger musste die Feuerwehr wegen eines Ölfilms auf der Niers ausrücken – wie hier im Jahr 2009. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Feuerwehr muss häufig ausrücken, weil Schadstoffe in das Gewässer gelangen. Die Einleitung wird juristisch nicht als ein Kavaliersdelikt abgetan.

Öl auf der Niers – solche Einsätze gehören für die Feuerwehr schon fast zur Tagesordnung. Rund fünfmal jedes Jahr werde der Bachlauf in Mönchengladbach durch Öl oder andere Schadstoffe verschmutzt, sagt ein Stadtsprecher.Auch am vergangenen Freitag hatte ein deutlich wahrnehmbarer Ölfilm Teile der Niers im Stadtteil Mülfort verunreinigt. Spaziergänger hatten den stinkenden Teppich auf dem Gewässer entdeckt. Feuerwehr, NEW und die Untere Wasserbehörde waren im Einsatz, weil das Öl für Vögel, Wassertiere und Pflanzen schnell lebensbedrohlich werden kann. Und sie fanden den Verursacher des Ölfilms auf der Niers. Wie die städtische Pressestelle jetzt mitteilte, war das Öl über eine nahe gelegene Baustelle in den Regenwasserkanal eingeleitet worden und auf diesem Weg schließlich in den Bachlauf gelangt.

Um die Quelle zu finden und die Verschmutzung zu beseitigen, hatte die Untere Wasserbehörde das Störteam der NEW hinzugezogen. Dieses sperrte den betroffenen Kanal mit einer sogenannten Absperrblase und identifizierte durch eine Kamerabefahrung die Quelle. Mithilfe eines Spezialfahrzeugs wurde die Flüssigkeit anschließend abgesaugt und der Kanal gereinigt. An der Niers, wo die Verunreinigung sichtbar zutage trat, hatte die Feuerwehr bereits am Freitagvormittag sogenannte Ölschlängel ausgelegt, um den Film aufzusaugen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die schwimmenden Ölsperren kamen dabei am Wehr Steinsmühle, auf Höhe des Berufskollegs Rheydt-Mülfort sowie im Bereich des Wehrs Am Torfbend (vor der Brücke Römerstraße) zum Einsatz.

Allein in diesem Jahr meldete die Feuerwehr bereits zweimal Ölfilme auf der Niers. Am 22. April war Öl ebenfalls in Mülfort im Bereich der Kochschulstraße in die Niers gelangt, und im Februar hatten Spaziergänger einen schimmernden Ölteppich auf der Niers an der Ritterstraße entdeckt.

Nicht in jedem Fall können die Verursacher der Einleitungen gefunden werden. „Wenn nach langer Trockenzeit plötzlich starker Regen einsetzt, werden oft Kraftstoffe von der Straße mit dem Niederschlagswasser in die Niers gespült“, sagt dazu ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Die Umweltverwaltung weist anlässlich des aktuellen Vorfalls vom vergangenen Freitag noch einmal eindringlich darauf hin, dass die Einleitung gewässergefährdender Stoffe in einen Kanal oder Gewässer kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat. Bürger, die entsprechende Verschmutzungen feststellen, werden gebeten, umgehend die Polizei oder die Feuerwehr zu informieren.

Hinweise dazu, wie Öl fachgerecht entsorgt werden kann, sind auf der Internetseite der Mags zu finden.

(gap)