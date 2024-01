Jugendarbeit in Eiken ÖJE feiert Geburtstag mit Vier-Gänge-Menü

Vor 33 Jahren wurde der Verein gegründet. Anlass war damals die Beobachtung, dass viele Jugendliche ihren Tag mehr oder weniger planlos in kleinen Gruppen auf den Straßen Eickens verbrachten. Die Kontaktstelle „SKY“ des Vereins an der Eickener Straße 110 wurde zum Anlaufpunkt für eine gestaltete Freizeit und für Rat und Unterstützung in allen Lebenslagen für die Jugendlichen ab 14 Jahren. „Wir hätten damals nicht gedacht, dass wir in 33 Jahren noch existieren“, sagt Sasse, der von Anfang an dabei war. Die pädagogische Arbeit wurde immer wichtiger. Mittlerweile ist der Verein auch für Kinder ab acht Jahren offen. Die pädagogische Mitarbeiterin Theresia Wagner klärt über die Möglichkeiten im ÖJE auf: Es gibt Freizeitangebote in Form eines offenen Treffs, es gibt die mobile Jugendarbeit, Angebote für die Phase des Übergangs zwischen Schule und Beruf und außerdem Mal-, Koch- und Sportprojekte. In den Ferien werden mit Kooperationspartnern Ferienspiele für Grundschulkinder angeboten. Ein wichtiger Baustein der Arbeit ist die regelmäßige Hausaufgabenbetreuung. Mehr als genug Arbeit für zwei volle pädagogische Mitarbeiterstellen und viele ehrenamtlich Tätige.