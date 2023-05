Unternehmerschaft in Mönchengladbach Industrie fordert bessere Standortpolitik

Die Industrie in Mönchengladbach spürt noch stärker als in der Region die Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Zwar erwirtschafteten die Industriebetriebe in der Stadt im Jahr 2022 insgesamt rund 2,7 Milliarden Euro und damit ein Wachstum von 2,7 Prozent, nirgends im Regierungsbezirk Düsseldorf wuchs das verarbeitende Gewerbe aber so langsam wie in der Vitusstadt. Einen wichtigen Teil der Industrie decken die Mitgliedsunternehmen der Unternehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie ab. „Unsere Industrie ist im besonderen Maße betroffen von hohen Energiepreisen, fehlenden Fachkräften, hartnäckiger Inflation und hohen Zinsen“, warnte Albrecht Driescher, Vorsitzender der Unternehmerschaft bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes im Haus Erholung.