Herbert Schaaff in Mönchengladbach „Früher war alles schlechter“

Im historischen Überblick siedelte der Gast den Beginn des Massenkonsums in Deutschland in den 1970er Jahren an. „Was heute ist, ist außergewöhnlich und damit veränderbar“, sagte Schaaff zur Notwendigkeit zukunftsorientierter und nachhaltiger Ideen. Die Jäger- und Sammlergesellschaft mit geringer Produktivität, ohne Geld und Hierarchie wäre für 95 Prozent der Menschheit bestimmend gewesen. Steigende Arbeitsteilung mit intensiver Produktivität und unbegrenzter Befriedigung von Bedürfnissen habe in der Konsequenz zu hohen Umweltproblemen geführt.