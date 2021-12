Feiertagsdienste in Mönchengladbach : Öffnungszeiten und Notdienste bis Silvester

Mönchengladbach Viele Stadtmitarbeiter sind in den kommenden Tagen im Zwangsurlaub. Was können Bürger noch erledigen, was müssen sie beachten? Ein Überblick.

Termine der Weihnachtsbaumabfuhr Die GEM sammelt im neuen Jahr an zwei Terminen ausgediente Weihnachtsbäume ein. Am Samstag, 8. Januar, werden die Weihnachtsbäume in den Bezirken 1, 2, 3, 4 und 5 abgeholt. In den Bezirken 6, 7, 8, 9 und 10 werden am Samstag, 15. Januar, Weihnachtsbäume abgefahren. Bevor der Weihnachtsbaum an die Straße gelegt werden kann, sind der Weihnachtsschmuck und Lametta vollständig zu entfernen, teilt die GEM mit. Der Baum sollte zudem nicht länger als zwei Meter sein. Ein eventueller Wurzelballen kann am Baum bleiben. Einzelne Tannenzweige können mit Kordel gebündelt oder in Papiersäcken an die Straße gelegt werden.