Feiertag in Mönchengladbach Was in der Stadt zu Allerheiligen gilt

Tankstellen und Apotheken dürfen in NRW an Feiertagen wie Allerheiligen Waren verkaufen. Dabei ist zu beachten, dass die Apotheken nur einen Notschalter betreiben, um Medikamente und Gesundheitsprodukte bereitzustellen. Blumenläden dürfen in NRW an Feiertagen grundsätzlich öffnen, aber auch hier ist es empfehlenswert, sich beim örtlichen Laden zu erkundigen. Geschäfte an Flughäfen und Bahnhöfen haben an Allerheiligen zu üblichen Uhrzeiten geöffnet.

Veranstaltungen