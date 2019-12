Mönchengladbach : Die Öffnungszeiten an Weihnachten 2019

An Heiligabend sind viele Geschäfte in Mönchengladbach am Vormittag geöffnet. Foto: dpa

Mönchengladbach In diesem Jahr ist Heiligabend ein Dienstag. Viele Geschäfte öffnen deshalb zumindest am Vormittag oder halbtags ihre Läden. Doch einige Institutionen bleiben auch ganz geschlossen.

Es fehlt noch das Geschenk für die Schwiegereltern? Oder der Rotkohl zu den Klößen beim Weihnachtsessen? Vielleicht haben Sie Lust und Muße, in der ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen in der Stadtbibliothek zu stöbern oder ins Museum zu gehen. Oder Sie wollen wissen, wann Apotheken in Mönchengladach an den Feiertagen erreichbar sind. Hier finden Sie die Öffnungszeiten zu Weihnachten 2019.

Supermärkte Viele Supermärkte haben am Heiligen Abend den Vormittag über geöffnet – die genauen Öffnungszeiten hängen meist in den einzelnen Filialen aus. Die Aldi-Süd-Filialen etwa haben fast überall bis etwa 13.30 Uhr geöffnet, können dies aber auch selbst entscheiden. Inhabergeführte Geschäfte können ihre Öffnungszeiten ebenfalls selbst bestimmen. Wir haben uns bei einigen umgehört:

Im Rewe hinterm Mönchengladbacher Hauptbahnhof können die Gladbacher an Heilig Abend zum Beispiel von 8 bis 14 Uhr einkaufen. Auch das Rewe Center in Rheydt in der Ottostraße öffnet am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr. Der Edeka an der Helmut-Grashoff-Straße am Nordpark hat ebenso wie der Real-Markt an der Krefelder Straße von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

STADTBIBLIOTHEK Die Zentralbibliothek und die Stadtteilbibliothek Rheydt bleiben an den Feiertagen geschlossen, haben aber ab dem 27. Dezember wieder zu ihren regulären Zeiten geöffnet – in Rheydt also auch am Sonntag, den 29. Dezember. Die Schul- und Stadtteilbibliotheken Giesenkirchen und Rheindahlen sind zwischen den Feiertagen geschlossen. Rund um die Uhr steht die Stadtbibliothek digital und mit der Außen-Rückgabe der Zentralbibliothek auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel zur Verfügung.

Bäder Am 24. Dezember (Heiligabend) ha tnur das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember ist das Vitusbad geschlossen. Vom 27. bis zum 30. Dezember haben Vitusbad, Stadtbad Rheydt und Schlossbad Niederrhein normal geöffnet. An Silvester, 31. Dezember, hat nur das Vitusbad von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab dem 2. Januar gelten wieder normale Öffnungszeiten.

Märkte Am Dienstag, den 24. Dezember (Heiligabend) und am Dienstag, den 31. Dezember (Silvester) ist Wochenmarkt in Mönchengladbach-Stadtmitte, in Odenkirchen und zusätzlich in Rheydt. Die Märkte sind an beiden Tagen von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Wochenmärkte in Eicken und Hardt werden nicht verlegt und fallen aus.Die Wochenmärkte am 27. und 28. Dezember finden planmäßig statt.

Sportanlagen Die Sportverwaltung der Stadt weist darauf hin, dass die städtischen Sporteinrichtungen von Freitag, 21. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 6. Januar für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt sind. Ausnahme: Das Grenzlandstadion steht den Sportlerinnen und Sportlern ab dem 2. Januar wieder zur Verfügung.

Museen Das Museum Schloss Rheydt und das Museum Abteiberg sind Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, Silvester und am Neujahrstag geschlossen. Der nächste Sonntag mit kostenlosem Eintritt im Museum Abteiberg ist am 5. Januar.

Behören Wegen der vom Rat beschlossenen Pflichtferien für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben die Ämter, Fachbereiche und Bürgerservicestellen von Montag, 23. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Sie sind erst am Donnerstag, den 2. Januar wieder regulär geöffnet. Ausnahmen: Der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst, die Verkehrsüberwachung und die Feuerwehr sind von der Regelung ausgenommen und haben regulären Dienst. Auch die Museen, die Stadtbibliothek und die Kindergärten sind von den Betriebsferien der Stadtverwaltung nicht betroffen. Gleiches gilt für die Geschäftsbereiche der mags - Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, die zwischen den Feiertagen zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar sind.

Notdienste In Fällen von akuter Kindeswohlgefährdung ist der Allgemeine Soziale Dienst des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie am 23. und 30. Dezember von 8.30 Uhr bis 16 Uhr, sowie am 27. Dezember von 8.30 Uhr bis 13 Uhr unter der Rufnummer 02161 259559 erreichbar. Zu den übrigen Zeiten ist eine Erreichbarkeit über die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gewährleistet. In dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger an die Feuerwehr unter der Telefonnummer 02166 99890 wenden.

Apotheken Die Versorgung mit Medikamenten ist in Mönchengladbach auch an den Weihnachtstagen gewährleistet. Ein Einkauf zu den Notöffnungszeiten kostet dann eine Gebühr von 2,50 Euro. Welche Apotheken gerade Notdienst haben und geöffnet sind, lässt sich auf mehreren Wegen herausfinden:

unter www.apothekennotdienst-nrw.de kann man das Datum und die Stadt bzw. die Postleitzahl eingeben und bekommt alle Apotheken angezeigt, die geöffnet haben

per Telefon unter der Nummer 0800 0022833

mit der App „Apothekenfinder“

