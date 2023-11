Fehlendes Angebot in Mönchengladbach Seniorenrat stimmt für die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen

Gerade an heißen Sommertagen brauchen Menschen viel Flüssigkeit, um fit zu bleiben. Städte wie Düsseldorf, Köln oder Kempen haben in den vergangenen Jahren deswegen öffentliche Trinkbrunnen aufgestellt, an denen kostenfrei Wasser gezapft werden kann. Im Düsseldorfer Stadtgebiet sind es beispielsweise bislang 13, weitere 21 sollen folgen. In Mönchengladbach gibt es aktuell kein vergleichbares Angebot – auch wenn über das Thema schon lange diskutiert wird. Nun hat sich der Seniorenrat der Stadt erneut mit dem Thema auseinandergesetzt und fordert einstimmig, „innerstädtische Trinkwasserbrunnen zügig zu installieren“, wie die Mitglieder in einer Mitteilung betonen.