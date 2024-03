Ehrengeburtstag in Mönchengladbach Odilia Abels feiert ein ganzes Jahrhundert

Odilia Abels sitzt in ihrem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer. An den Wänden hängen Bilder und Fotos ihrer Familie. Am hinteren Ende des Raumes steht eine bequeme Sitzgarnitur. Die Seniorin sitzt in einem gemütlichen Stuhl, vor ihr steht ihr Rolls Royce, wie sie ihren Rollstuhl nennt. Das Laufen fällt ihr schwer, aber im Kopf sei sie noch sehr fit, betont sie, und dafür ist sie auch sehr dankbar.