Aus Fördermitteln des Landes NRW : Neue Plätze und Flutlichtanlage für Odenkirchen

Mönchengladbach Der Tennisclub hat mit Fördermitteln aus dem Programm Moderne Sportstätten 2022 seine Anlage umfangreich erneuert. Was alles gemacht wurde und wie viel Unterstützung der Verein bekam.

Philip Brandner, Mannschaftsführer der ersten Herrenmannschaft und Beisitzer, ist zufrieden mit der neuen Clubanlage und den Tennisbelägen: „Die Plätze sind ein bisschen schneller geworden und bei Regen nehmen sie das Regenwasser viel besser auf und es bilden sich keine Pfützen mehr.“ Auffälligste Neuerung ist allerdings die LED-Flutlichtanlage auf den ersten drei Tennisplätzen. Denn diese bieten den rund 250 Vereinsmitgliedern nicht nur die Möglichkeit, in den dunkleren Jahreszeiten und in der Dämmerung Tennis zu spielen, sondern ist so ausgerichtet, dass sie nur die Tennisplätze ausleuchtet – und keine Tiere oder Nachbarn stört. Außerdem wurden weite Teile der Zaunanlage erneuert und die Anlage durch ein neues Klettergerüst und eine Boulebahn familien- und kinderfreundlicher gestaltet. Im Klubhaus ist eine neue Decke mit LED-Beleuchtung eingezogen.

Neben den Fördergeldern ist auch viel ehrenamtliches Engagement der Mitglieder in den Umbau der Anlage geflossen. Das zeigt sich beispielsweise an der neuen Ballwand. Die hat der 20-jährige Max Klomp, der gleichzeitig auch zweiter Vorsitzender des OTCs ist, selbst entworfen. Anstatt einer gewöhnlichen Beton-Ballwand hat sich Klomp für eine Holzkonstruktion mit Sandfüllung entschieden. Die nachhaltige Eigenkonstruktion ist optisch kaum von einer Beton-Ballwand zu unterscheiden und hat dem Odenkirchener TC nebenbei 3.000 Euro an Kosten erspart. Ebenfalls in Eigenregie wurde eine Hütte auf der Außenanlage des OTC renoviert. Hier wurde das Dach erneuert und die Hütte gestrichen.