Tötungsdelikt in Mönchengladbach-Odenkirchen : Tote Frau gefunden - Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach Am Samstagabend hat die Polizei in Mönchengladbach-Odenkirchen eine leblose Frau und eine Schwerverletzte gefunden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

In Mönchengladbach hatte es in der jüngsten Vergangenheit so viele Tötungsdelikte gegeben, dass nun zeitgleich mehrere Mordkommissionen im Einsatz sind. Der bekannteste Fall ist das getötete Baby, das am 28. März in einem Abfalleimer an der Carl-Diem-Straße gefunden wurde. Die zuletzt eingesetzte Mordkommission ermittelt nach dem Tod einer 46-jährigen Frau. Sie war bei einer Auseinandersetzung am 1. Mai in Bonnenbroich-Geneicken so schwer verletzt worden, dass sie wenige Tage später in einer Klinik starb.