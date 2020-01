Die Stadtteile Mönchengladbachs: Odenkirchen : Ein starkes Stück Stadt im Süden

Odenkirchens Alleinstellungsmerkmal in der Stadt: der Tiergarten. Er ist täglich von 9 bis 16 Uhr (Winter) bzw. bis 18 Uhr (Sommer) geöffnet. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Es gibt ein Leben fernab von Rathaus, Minto und Altstadt – nämlich das in Stadtteilen wie Odenkirchen-Mitte. Wie sieht’s dort aus? Ein Überblick.

Von Holger Hintzen

Leidenschaftliche Odenkirchener könnten ein wenig eingeschnappt sein wegen des Urteils, das die Stadtverwaltung über Odenkirchen-Mitte gefällt hat: „nahe am Durchschnitt“. Wie, nur Durchschnitt? Gemach! Das war nicht böse gemeint, sondern soll nur sagen: Odenkirchen, das bevölkerungsstarke, südliche Stück Mönchengladbach, zeigt keine massiven Ausreißer gegenüber den Lebensverhältnissen in der Gesamtstadt. Es hat allerdings auch Eigenheiten.

Foto: GRAFIK: ZÖRNER

Ortsbild Das Herz des Stadtteils ist der Martin-Luther-Platz, mithin sorgte eine Operation am offenen Herzen Anfang vergangenen Jahres für großen Unmut bei vielen Odenkirchenern. 22 Bäume wurden gefällt. auch wenn die Begründung der Stadt lautete, einige seien krank gewesen, tauchte in vielen Köpfen wieder die wenig beliebte Vokabel „Sichtachse“ auf. Schließlich gab die Fällaktion auch den Blick auf die Mitte des 18. Jahrhunderts errichtete evangelische Kirche etwas freier. Inzwischen scheinen sich die Gemüter wieder ein wenig beruhigt zu haben. Neues Grün wurde gepflanzt, am Rande des Platzes zur Burgfreiheit wurden Sitzbänke aufgestellt, von denen aus man Brunnen und Kirche nun wirklich gut sehen kann. Und dann ist da noch das Café, das den Platz seit gut 15 Jahren vor allzu viel plattierter Ödnis bewahrt. Es holt Leben ins Zentrum.

Rundherum ist Odenkirchen vielfältig, spiegeln die Wohnbauten die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse wider: Von Hochhäusern an Clemens-August-Straße, Karlstraße, Zur Burgmühle und Schleestraße über schmucke Gründerzeithäuser an der Schmidt-Bleibtreu-Straße bis zu Bungalow-Bauten und älteren Einfamilienhäusern auf der Kamphausener Höhe. In diesen Bereichen sind die Wohnformen jedoch ziemlich gut durchmischt. Lediglich in den neueren Wohngebieten an der Grünstraße und noch mehr zwischen Lenßenhof und Talstraße dominiert das Einfamilienhaus. Wenig Ansehnliches „am Stück“ trifft man im Umfeld des Bahnhofs. Dort sorgt unter anderem Leerstand in ehemaligen Gaststätten für Tristesse.

Der Martin-Luther-Platz liegt im Herzen Odenkirchens – und vielen Einwohnern am Herzen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Bevölkerung Odenkirchen hat von 2012 bis 2017 kontinuierlich Einwohner hinzugewonnen – und anschließend wieder einige wenige verloren. Aktuell gibt es knapp 17.000 Odenkirchener. Die Entwicklung entspricht dem Verlauf in der Gesamtstadt. Der Altersdurchschnitt liegt mit 44,2 Jahren allerdings leicht über dem Mönchengladbacher Durchschnitt (40,8). Die Stadtverwaltung hat auch schon ein Areal für weitere Zuzügler im Blick: An der Höhenstraße sieht sie Potenzial für etwa 100 neue Wohneinheiten in Einfamilienhäusern. „Das heißt, dass an diesem Ort innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre mit der Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für den Wohnungsbau begonnen werden soll“, heißt es im Entwurf des städtischen Masterplans für Außenbezirke.

Einkaufen und Versorgung Die frühere Postfiliale an der Straßburger Allee ist geschlossen. Postdienstleistungen bietet nun ein Laden an der Kamphausener Straße an. Auf den Service dort lässt Heimatvereinsvorsitzender Werner Scholz nichts kommen: „Die machen das gut.“ Allerdings: So bequem wie auf dem großen Platz am Kreuzweiher finden motorisierte Postkunden dort keinen Parkplatz mehr. Getroffen hat Odenkirchen auch die Strategie von Banken, ihr Filialnetz auszudünnen. Etliche Kunden waren sauer, als im vorigen Sommer die Deutsche Bank am Martin-Luther-Platz dichtmachte, nachdem sich ein Jahr zuvor schon die Postbank verabschiedet hatte. Heute ist Odenkirchens „Bankenviertel“ sehr überschaubar: Es besteht aus der Stadtsparkasse an der Burgfreiheit und der Volksbank auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Ein verkaufsoffener Sonntag in Odenkirchen: Das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot ist gar nicht übel. Foto: GRAFIK: ZÖRNER

Ansonsten ist Odenkirchen für den durchschnittlichen Verbraucher kein schlechtes Pflaster, zumindest angesichts der Probleme klassischer inhabergeführter Geschäfte in Zeiten des Online-Handels: Es gibt eine ganze Reihe von Supermärkten, und vor allem entlang der Burgfreiheit noch etliche Geschäfte und Dienstleister. Und, wichtig für den Ortskern: Der Martin-Luther-Platz wird dienstags und freitags zum Wochenmarkt.

Verkehr Wer Odenkirchen entfliehen will, hat es nicht weit zur A 44 und A 61 – auch wenn das entlang des Wegs dorthin den Sasserathern, Güdderathern und Wetschewellern vielleicht weniger gefällt. Die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr bewerten zumindest die städtischen Masterplaner als positiv – sieben Buslinien bedienen den Stadtteil. „Eine Katastrophe“ nennt allerdings nicht nur Werner Scholz den Odenkirchener Bahnhof. Der rottet seit vielen Jahren vor sich hin. Der Zugang gleicht einem finsteren Schlund, der Tunnel zu den Gleisen eignet sich als Kulisse für Horrorfilme. Die Treppe zum Bahnsteig ist mit Müll übersät. Die Bahn weiß zwar seit Jahren, dass sie den Bahnhof im Zuge einer „Modernisierungsoffensive“ barrierefrei zugänglich machen und neue Vitrinen, Sitzgelegenheiten und Mülleimer aufstellen will. Aber mehr angeblich auch nicht: „Da sich das Projekt noch im Planungsstadium befindet, können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine genauen Bauzeiträume benennen“, erklärte jetzt eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage.

Es gibt etwa 70 Vereine im Stadtteil – und sogar zwei Karnevalsgesellschaften: die Rot-Weißen und die Schwarz-Goldenen. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Schulen und Kitas Sechs Kindertagesstätten, drei Grundschulen, eine Hauptschule, ein Gymnasium – damit ist Odenkirchen-Mitte vom Bildungssystem alles andere als abgehängt. Zumal eine Gesamtschule, eine Realschule und ein Berufskolleg in Mülfort gleich nebenan liegen.