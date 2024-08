Beeinträchtigungen bis Ende Oktober Kreuzweiher in Odenkirchen wird vom Schlamm befreit

Im Laufe der Zeit setzt sich in jedem Gewässer durch Laub, Fischausscheidungen oder Algen Schlamm auf dem Grund ab. Wird der Schlammanteil aber zu groß, verkleinert sich der Wasserkörper, wie beim Kreuzweiher, zunehmend. Bis Ende Oktober lässt die Mags daher in Abstimmung mit dem Fachbereich Umwelt der Stadt das Gewässer in Odenkirchen durch eine Spezialfirma vom Schlamm befreien. Immer wieder wurd er dazu in eine Anlage befördert, die ihn mittels einer Zentrifuge vom Wasser trennt. Der separierte Schlamm wird dann in Etappen auf einen Sattelschlepper verladen und abtransportiert. Danach werden davon Proben genommen, je nach Art der Belastung wird der Schlamm fachgerecht entsorgt. Für den Aufbau der Entschlammungsanlage ist bereits ein Bauzaun errichtet worden. Ab Montag, 19. August, werden dann zunächst die im Kreuzweiher lebenden Fische umgesiedelt, bevor die eigentliche Entschlammung beginnt. Ein Großteil der Fische findet ein neues Zuhause im Stadtwald, der andere Teil, Rotaugen, soll auf Mücken- und Algenjagd im Geropark gehen.