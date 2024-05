Kleingarten in Mönchengladbach Hier ist Naschen ausdrücklich erlaubt

Info

Umfrage In unserem Projekt Heimatliebe bewerten unsere Leserinnen und Leser ihren Wohnort. Die Ergebnisse und Erkenntnisse finden Eingang in unsere Berichterstattung. Sie finden die Umfrage unter rp-online.de/heimatliebe.

Zeitraum Bis 19. Mai. Teilnehmen kann jede Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und im Verbreitungsgebiet der RP wohnt.

Verlosung Mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage können Sie an der großen Verlosung zahlreicher Wertgutscheine und des Hauptgewinns in Höhe von 500 Euro in bar teilnehmen. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer*innen das neue RP E-Book „Europameister Drei Titel, drei Jahre – Der Fußball und seine Zeit – 1972, 1980, 1996“ von Robert Peters als Gratis-Download im Anschluss der Umfrage.