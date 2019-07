Blaulichtmeile in Mönchengladbach : Gericht stärkt Shopping-Sonntage

Mönchengladbach Der verkaufsoffene Sonntag zur Blaulichtmeile war laut Oberverwaltungsgericht rechtmäßig. Das hat weitreichende Folgen.

Wenn am morgigen Sonntag die Geschäfte in der Mönchengladbacher Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen, dann dürften viele Händler ziemlich gute Laune haben. Das mag einerseits am Genussfestival liegen, das Besucher in die Innenstadt und damit auch in die Geschäfte locken soll. Und andererseits am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster, genauer gesagt an einer Entscheidung der Richter aus dieser Woche: Wenn das OVG jetzt in einem Hauptsacheverfahren festgestellt hat, war die Öffnung der Geschäfte am Sonntag, 28. April, zur Blaulichtmeile rechtmäßig. Nun könnte man sagen: Wen interessiert es noch? Ist doch schon lange vorbei? Der verkaufsoffene Sonntag ja, aber das Gericht hat in seinem Beschluss Grundsätzliches zur Regelung über verkaufsoffene Sonntage ausgeführt und sich damit sogar gegen die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gestellt. Und das dürfte erhebliche Konsequenzen für weitere verkaufsoffene Sonntage haben.

Welche verkaufsoffenen Sonntage sind noch genehmigt? In der Gladbacher City zum Stadtschützenfest am 1. September und am 13. Oktober zum Stadtfest, dazu soll es noch einen Shopping-Sonntag im Advent geben. In Wickrath zum Fest am See am 28. Juli, in Rheydt zum Blumensonntag am 8. September, zum Markt der Märkte am 3. November und zum Advent in Rheydt am 15. Dezember. In Giesenkirchen zum Herbstmarkt am 1. September, in Odenkirchen zum Martinsmarkt am 10. November, und in Rheindahlen zum Nikolausmarkt am 8. Dezember.