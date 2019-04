Hugo-Obermaier-Gesellschaft : Vom Auerochs in Rheindahlens Grube

Der Archäologe Martin Heinen (Mitte), erzählt den Kollegen die Geschichte des Auerochsen-Fundes. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Wer hatte schon mal ein 12.000 Jahre altes Skelett eines Auerochsen im Keller? Mönchengladbach. Auch deshalb trafen sich am gestrigen Freitag Steinzeitforscher aus ganz Europa am Ufer der Niers bei Schloss Rheydt.

Das Schlachtfest ist schon eine Weile her. Etwa 12.000 Jahre, ganz genau weiß man’s nicht. Aber das sind Archäologen wie Martin Heinen gewohnt. Jahrzehntelang hat der Wissenschaftler im Erdreich entlang des Niersufers bei Schloss Rheydt gegraben. Und dabei ist er 2013 mit einem zwölfköpfigen Team einen halben Meter unter einer steinzeitlichen Feuerstelle auf das Skelett eines Auerochsen gestoßen, den die dort wohnenden Früh-Mönchengladbacher erlegt, zerlegt und verspeist haben. Wer also kann den mehr als 50 Archäologen der Hugo-Obermaier-Gesellschaft diesen in Deutschland einzigartigen Fund besser erläutern als Martin Heinen? Folglich hört diese internationale Fachgemeinde auch gebannt zu. Drei Tage Kongress mit Referaten und Diskussionen in Erkrath liegen hinter ihnen. Da ist der Ausflug vom Freitag in die Steinzeit Mönchengladbachs doch eine prima Abwechslung.

Staunt der Laie schon über die Tatsache, dass vor so langer Zeit schon Menschen an Ausläufern der Niers lebten und in der Nähe des Rheydter Schlosses an zig Stellen Knochenreste von Beutetieren und sogenannte Federmesser aus Stein gefunden wurden, wollen Experten es ganz genau wissen. „Wieso lag der Auerochse unter der Feuerstelle?“, fragt einer. „Das war Zufall“, sagt Heinen. Er muss es dreimal sagen, denn der Kollege bohrt nach.

Info Die Gesellschaft Foto: Bauch, Jana (jaba) Gründung Die Hugo ObermaierGesellschaft wurde 1951 von Prof. Lothar F. Zotz gegründet. Derzeit ist Prof. Thorsten Uthmeier Vorsitzender. Mitglieder Die Gesellschaft hat etwa 250 Mitglieder aus vielen Ländern Europas. Vertreten sind die Fächer Urgeschichte, Geologie, Geographie, Paläontologie, Paläobotanik, Paläoklimatologie, Anthropologie und Ethnologie.

Es ist halt weit mehr als Freude am Buddeln und Finden von Gegenständen, was Archäologen antreibt. „Durch den Blick in die Vergangenheit wollen wir etwas darüber erfahren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein“, sagt Christina Wiesner. Heißt: Die Steinzeit scheint unendlich weit weg und unendlich fremd. Doch bei näherem Hinsehen wird vieles vertraut. „Man sieht, dass die Menschen die gleichen Bedürfnisse hatten wie wir: Sie brauchten Nahrung, suchten Schutz, wollten auch mal Spaß haben“, sagt Wiesner. Allerdings verfügten sie über ein viel kleineres Repertoire an Material und Techniken, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.

Um Informationen über das Leben der Steinzeitler aus Funden herauslesen zu können, müsse man allerdings gut geschult sein, räumt Wiesner ein. „Ich verstehe schon, dass beim Publikum nicht gleich der Funke überspringt, wenn man zwei unterschiedlich große Steine auf den Tisch legt“, sagt die 30-Jährige aus Erlangen. Kein Problem dagegen für Fachleute wie Andreas Pastoors von der Uni Erlangen-Nürnberg. Für ihn ist eine „lebendige archäologische Landschaft“, was Kollege Martin Heinen der Gruppe am Rheydter Schloss präsentiert. Freilich: Der Nachmittag verspricht noch spannender zu werden. Nach dem Mittagessen geht’s in die Tongrube Rheindahlen.