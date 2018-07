Mönchengladbach: Oberbürgermeister zur Seenotrettung

Flüchtlinge : Seenotrettung: OB äußert sich zur SPD-Forderung

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners fordert die Bundesregierung auf, eine europäische Lösung zu erreichen. Foto: Knappe Joerg

Mönchengladbach Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) glaubt nicht daran, dass lokale Initiativen helfen, das Problem zu lösen. Er vertraut der Landes- und der Bundesregierung.

Von Gabi Peters

PR-Aktion, um in die Schlagzeilen zu kommen, oder ein wichtiges Zeichen der Humanität? Im Netz wird heftig über die Forderung von SPD und Grünen gestritten, die eine Initiative wie Düsseldorf, Köln und Bonn starten wollen. Die Stadtoberhäupter der drei Rheinmetropolen hatten am Donnerstag in einem offenen Brief an die Kanzlerin angeboten, im Mittelmeer in Seenot geratene Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen zu wollen. Dies solle der Oberbürgermeister von Mönchengladbach auch tun, hatten die SPD-Politiker Barbara Gersmann, Gülistan Yüksel, Felix Heinrichs und Hermann-Josel Krichel-Mäurer sowie Karl Sasserath von den Grünen angeregt.

Hans Wilhelm Reiners meldete sich am Wochenende dazu auf seiner Facebook-Seite: „Da SPD und Bündnis 90/Die Grünen sich entschieden haben, bei diesem schwierigen Thema nicht den – für mich angemesseneren – Weg des direkten Kontakts zu suchen, sondern mir gegenüber öffentlich Forderungen zu erheben, will ich auch auf diesem Weg meine Meinung dazu sagen.“ Es sei, so schreibt Reiners, ohne Wenn und Aber menschenverachtend, Frauen, Männer und Kinder, die ihre Heimatländer verlassen haben und auf dem Mittelmeer in Seenot geraten sind, ihrem Schicksal überlassen zu wollen. „Wie einzelne europäische Regierungen hier agieren, ist nicht akzeptabel“, findet der OB. Lokale Initiativen wie die der drei Oberbürgermeister aus Düsseldorf, Köln und Bonn helfen seines Erachtens nicht weiter, das Problem zu lösen. Reiners: „Sie bringen eine schnelle Schlagzeile und setzen die Bundesregierung öffentlich unter Druck. Das ist nicht hilfreich.“

Es sei Aufgabe der Bundesregierung und hier insbesondere Aufgabe des Außenministers, eine europäische Lösung zu erreichen und in diesem Zusammenhang auf andere europäische Staaten einzuwirken, dass „die unerträglichen Zustände im Mittelmeer sich verbessern und dass Menschen in Not nicht von verantwortungslosen Regierungen als Faustpfand genutzt werden“, findet Reiners. Und: „Außenpolitik ist ausdrücklich nicht Angelegenheit von Kommunen.“

Wie alle anderen deutschen Städte nehme Mönchengladbach selbstverständlich alle Flüchtlinge auf, die ihr im Zuge des national organisierten Verteilungsverfahrens zugewiesen werden, schreibt Mönchengladbachs Oberbürgermeister weiter. „Das wird auch so sein, wenn im Mittelmeer aus Seenot gerettete Flüchtlinge, die anschließend nach Deutschland kommen, verteilt werden. Wir vertrauen Bundes- und Landesregierung, dass sie dieses Verfahren, so gut es unter den schwierigen Rahmenbedingungen eben geht, korrekt ausführen.“

Reiners schreibt außerdem: „Deutschland tut nach wie vor mehr als jedes andere europäische Land, um verantwortungsvoll und human mit Flüchtlingen und ihrer Not umzugehen. Den Eindruck zu erwecken, dass dies nicht so wäre, halte ich für fahrlässig.“

Reiners’ Antwort auf die Forderung von SPD- und Grünen-Politikern wurde im Netz schon viel und zum Teil kontrovers kommentiert. Da heißt es zum Beispiel: „Mit dem Elend der Anderen die schnelle (Aufmerksamkeits-)Mark machen wollen, erscheint zynisch.“ Und: „Meiner Meinung nach hat das auch wenig mit PR zu tun. Gerade in der heutigen Zeit sind solche Zeichen der Solidarität wichtiger denn je!“

(gap)