Politik in Mönchengladbach „Wir sind alte Rheydter – und wollen, dass das Rathaus so bleibt“

Helga Baudach und Ulrich Lobe haben sich gut vorbereitet auf ihr Gespräch mit dem Oberbürgermeister. „Das ist die Stadt Rheydt“ steht auf einem Ausdruck, der die Limitenstraße zeigt, in einer früheren Zeit, wie an den Autos zu erkennen ist. Als die Rheydter Innenstadt noch blühte. Die beiden – er in den Sechzigern, sie in den Achtzigern – haben sich schick gemacht, wollen mit dem Rathaus-Chef über Kostenpflichtiger Inhalt das neue Rathaus sprechen, das jetzt in kleinerer Form hier am Marktplatz gebaut werden soll. „Dafür sind wir nicht“, sagt Ulrich Lobe. „Wir wollen, dass es so bleibt wie es ist.“ Wenn mehr Platz benötigt werde, solle doch das leere Karstadt-Gebäude einbezogen werden. „Wir sind alte Rheydter“, sagt Helga Baudach und lächelt stolz.