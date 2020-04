Nebeneinkünfte des OB in Mönchengladbach : Oberbürgermeister Reiners führt 56.000 Euro an die Stadtkasse ab

Mönchengladbach Für seine vielen Nebentätigkeiten erhält Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners auch viele Nebeneinkünfte. Die muss er in weiten Teilen aber wieder abgeben.

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners bekommt für seine vielen Mitgliedschaften in Aufsichtsräten viel Geld. Den Großteil davon muss er aber an die Stadtkasse abführen. Darüber hat Reiners dem Rat nun Rechenschaft abgelegt. Insgesamt erhielt Reiners für seine Tätigkeiten in den Aufsichtsgremien der städtischen Tochtergesellschaften im Jahr 2019 65.600 Euro. Davon darf er aber nur 10.022 Euro behalten, den Rest muss er an die Stadtkasse abführen. So regelt es die Nebentätigkeitsverordnung NRW für einen Hauptverwaltungsbeamten wie Reiners.