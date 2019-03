OB Reiners kandidiert nicht erneut : „Ich hätte gern mehr Zeit für meine Enkel“

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners im Innenhof des Rathauses Abtei. Mit Ende seiner Amtszeit in eineinhalb Jahren wird jemand anders dort die Büros beziehen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners will nicht noch einmal für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. Im Interview spricht er über seine Beweggründe und die Rolle des Alters und des Privaten.

Sie haben sich entschieden und treten nicht mehr zur OB-Wahl 2020 an. Warum? Macht Ihnen das Amt keinen Spaß mehr?

Reiners Doch, es macht mir Spaß. Ich bin ganz und gar nicht amtsmüde. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich wäre am Ende der zweiten Amtszeit fast 71 Jahre alt. Das Alter war der entscheidende Punkt. Ich finde, es sollte ein jüngerer Mensch ran. Hinzu kommt, dass die zeitliche Belastung des Amtes sehr groß ist. Darunter leidet natürlich auch die Familie. Ich habe fünf Enkel. Für sie hätte ich gern mehr Zeit. Sonst verpasse ich die spannendsten Entwicklungen. Außerdem werde ich am Ende der Amtszeit mehr als 40 Jahre Berufsleben hinter mir haben. Ich finde, das reicht.

Info Leidenschaftlicher Radfahrer und Großvater Privat Am 7. Juli 1955 in Mönchengladbach geboren, verheiratet , zwei Töchter und fünf Enkel; Hobbys: Familie, Cross- und Rennradfahren, Laufen, Reisen Berufliche Laufbahn Lehramtsstudium, Zeitungsvolontariat, Sportredakteur, Lokalredakteur, 16 Jahre Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion in Mönchengladbach Politik Seit 1996 Mitglied der CDU, im Stadtrat u.a. planungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

Sie hätten ja auch antreten und dann zur Halbzeit zurücktreten können.

Reiners Nein, mit einer solchen Überlegung im Hinterkopf kann man nach meinem Verständnis nicht kandidieren. Wenn man antritt, dann für fünf Jahre.

Da Sie sich nicht mehr zur Wahl stellen, nutzen Sie den Amtsbonus nicht. Ist das strategisch klug?

Reiners Das war natürlich auch Bestandteil meiner Überlegungen. Es wäre für die Partei einfacher gewesen, mit einem Amtsinhaber in den Wahlkampf zu gehen. Andererseits sind die politischen Verhältnisse in Gladbach auch nicht so klar sortiert. Mit meiner Wahl hat auch niemand gerechnet. Jedenfalls haben in der Partei alle großes Verständnis für meine Entscheidung.

Wie lange sind Sie in der CDU?

Reiners Gar nicht so lange. Ich bin Ende 1996 eingetreten. Während ich noch als Journalist gearbeitet habe, wollte ich nicht Parteimitglied sein. Ich habe allerdings einmal in jugendlichem Leichtsinn in den 1980er Jahren einen Aufnahmeantrag bei der SPD gestellt. Ich habe ihn dann aber so schnell zurückgezogen, dass ich noch nicht einmal ein Parteibuch bekommen habe.

Von außen schwer abschätzbar: Wie anstrengend ist der Alltag eines hauptamtlichen Oberbürgermeisters einer Großstadt?

Reiners Es ist ein hoher zeitlicher Aufwand mit dem Amt verbunden. Natürlich ist ein OB tagsüber mit den Verwaltungstätigkeiten beschäftigt, dazu kommen die Abendtermine. In der Woche ist man jeden Abend unterwegs und auch die Wochenenden sind meist mit Terminen belegt. Dabei gibt es ein Gemisch aus Dienstlichem und Privatem. Zu einem Borussiaspiel zu gehen, macht Spaß, aber trotzdem bin ich nicht privat da. Ich werde als OB wahrgenommen und angesprochen. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Abschlusskonzert von Jugend musiziert oder bei einer Theaterpremiere. Hinzu kommen die Gremientermine, von denen wahrlich nicht alle vergnügungssteuerpflichtig sind. Eine weitere Herausforderung der OB-Stellung ist die Vielfalt der Themen. Man muss sich thematisch sehr oft umstellen. Schule, Sport, Soziales, Stadtplanung, Umwelt, das alles gehört dazu. Und jeder Gesprächspartner erwartet verständlicherweise Präsenz. Da kommt es schon vor, dass man abends ein bisschen platt ist.

Bevor Sie OB wurden, waren Sie Fraktionsgeschäftsführer der CDU und damit nah dran. Wie groß war der Unterschied?

Reiners Ich habe mich nicht fremd gefühlt, weil ich viele Akteure kannte, aber die Art der Arbeit ist völlig anders. Vorher habe ich politische Entscheidungen vorbereitet, jetzt muss ich entscheiden. Eine Verwaltung ist sehr traditionell und hierarchisch aufgebaut. Daran muss man sich gewöhnen. Aber es ist auch gut, mit Außensicht da heran zu gehen und Dinge mal in Frage zu stellen. Verwaltung denkt manchmal kompliziert.

Manche meinen, das Amt sei zu gering bezahlt. Stimmen Sie dem zu? Immerhin sind Sie als OB der Chef von 3000 Mitarbeitern.

Reiners Ganz persönlich sage ich, dass ich noch nie so gut verdient habe wie jetzt. Aber man muss auch sehen, dass ein vergleichbarer Posten in der Wirtschaft deutlich besser bezahlt wird. Wenn man also gute Leute auf kommunalen Spitzenposten haben will, muss man über die Bezahlung nachdenken. Wer wechselt sonst in die Verwaltung?

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die SPD mit Felix Heinrichs einen starken Kandidaten aufstellt. Wen sollte die CDU mit Blick darauf aufstellen?

Reiners Man wäre nicht gut beraten, den eigenen Kandidaten mit Blick auf den Kandidaten der anderen aufzustellen. Die Partei muss ein Gespür dafür entwickeln, ob es jemanden gibt, dem die Menschen das Amt zutrauen. Dazu sind jetzt anderthalb Jahre Zeit.

Welche Fähigkeiten muss ein OB-Kandidat mitbringen?

Reiners Am wichtigsten ist die Authentizität. Die Menschen haben ein Gespür dafür, ob sie jemandem vertrauen können. Man darf die Wähler nie für dumm verkaufen.

Wie modern muss sich die CDU aufstellen?

Reiners Die Veränderungsgeschwindigkeit ist ungeheuer hoch. Die Zukunftsthemen heißen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Mobilität. Damit müssen wir uns beschäftigen und damit muss sich ein Oberbürgermeister beschäftigen. Dieser Job ist auf die Zukunft ausgerichtet. Die jetzt gefällten Entscheidungen sollen schließlich zehn oder zwanzig Jahre Bestand haben.

Wie wichtig ist es, dass sich der OB mit dem Chef seiner Fraktion gut versteht? Das soll ja zwischen Ihnen und CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch nicht immer der Fall sein...

Reiners Das ist ohne Frage wichtig. Ich bedaure immer die Kollegen, die keine Ratsmehrheit hinter sich haben. Aber der OB muss die Entscheidungen der Politik auch in der Verwaltung umsetzen. Da gibt es gewisse Zwänge. Politik ist oft ungeduldig, es soll schneller gehen. Deshalb gibt es natürlich auch Zoff. Das gehört dazu.

Als OB sind Sie eher der ruhende Fels, der Abwägende, der Zögerliche. Weshalb nicht der Treiber?

Reiners Ich bin nicht harmoniesüchtig, aber ich habe eine unaufgeregte Art und fahre gut damit. Ich brauche auch nicht ständig das Rampenlicht, weil ich der Meinung bin, dass nie jemand allein Projekte auf die Beine stellt oder für Erfolge verantwortlich ist.

Das meiste, was im Rathaus angestoßen wird, steht unter dem Titel „MG+ – wachsende Stadt“: Wie viel Hans Wilhelm Reiners steckt in dieser Strategie?

Reiners Es ist meine Überzeugung, dass es gut ist, sich auf Themenblöcke zu konzentrieren wie sie im Konzept von „MG +“ vorgegeben sind. In diesem Konzept steckt nicht nur Stadtplanung, sondern mit Blick auf Bereiche wie Umwelt oder Soziales auch viel Stadtentwicklung. „MG+“ soll auch einen stabilen Haushalt generieren, das haben viele nicht auf dem Schirm.

Sie sind noch anderthalb Jahre im Amt. Was wollen Sie in der Zeit noch bewegen?

Reiners Ich wäre froh, wenn wir das Projekt Neues Rathaus noch so auf die Schiene kriegen könnten, dass es unumkehrbar ist. An diesem Projekt hängt auch die Modernisierung der Verwaltung. Zum Beispiel mobiles Arbeiten.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Ihre Amtszeit vorbei ist?

Reiners Auf Zeit für meine Enkel und aufs Reisen. Wir überlegen, ob wir ein Wohnmobil kaufen.

Welche Rolle werden Sie als OB a.D. spielen? Werden Sie Prinz? Oder engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Reiners Karnevalsprinz werde ich sicher nicht, auch nicht Schützenkönig. Ich denke, ich werde mir ein halbes Jahr Zeit nehmen, um mich zu sortieren und dann entscheiden.

Sie waren früher Journalist: Was wäre die Überschrift über Ihrer Amtszeit? Fünfspaltig bitte.