Wettbewerb in Mönchengladbach : Felix Heinrichs gewinnt die Stadtwette

Mönchengladbach Mit Bravour gewann Oberbügermeister Felix Heinrichs die Stadtwette. Dafür ließen die Weihnachtsdorfbetreiber Sven Tusch und Bruno Dreßen das Stadtoberhaupt mit Weihnachtsgebäck aufwiegen.

Die Betreiber der beiden Weihnachtsmärkte, Bruno Dreßen und Sven Tusch, hatten das Stadtoberhaupt zu einer Stadtwette herausgefordert. Sie glaubten nicht, dass der OB es schaffen würde, am Nikolaustag sein Gewicht in Weihnachtsgebäck aufwiegen zu lassen. So waren durch Aufruf die Gladbacher gefordert, per Weihnachtsgebäck entweder die von der Volksbank gestellte alte Waage im Gleichgewicht zu halten oder zugunsten des Gebäcks ausschlagen zu lassen.