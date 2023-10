Kommunalwahl 2025 in Mönchengladbach Felix Heinrichs kündigt erneute OB-Kandidatur an

Zwar sei die Stadt nicht auf Rosen gebettet, aber die Gewerbesteuereinnahmen seien „so hoch wie noch nie“. Heinrichs kündigte beim Thema Bildung an, dass die siebte Gesamtschule kommen werde und jedes Kind in die Schule gehen könne, in die es wolle. Bei alldem bedürfte es mehr Mut, auch um diejenigen zu unterstützen, die etwas verändern wollten. Dies will nun auch über die nächste Kommunalwahl hinaus Felix Heinrichs, der Oberbürgermeister bleiben will. Und er will dies auch nach der Kommunalwahl 2025 am liebsten mit der Ampel tun: „Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch nach der Wahl weiter zusammenarbeitet.“