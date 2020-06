Verkauf des Straßenmagazins : Obdachlosen wird Verdienst mit „fiftyfifty“ erleichtert

„fiftyfifty“: Die Hälfte des Heftpreises geht an den Verkäufer. Foto: Anne Orthen (ort)

Mönchengladbach Das Straßenmagazin „fiftyfifty“ dürfte in Mönchengladbach nun öfter zu kaufen sein. Der Katholische Verein für soziale Dienste ist nämlich Partner im Vertrieb der Hefte geworden. Das macht es auch den Verkäufern leichter.

Seit kurzem können Obdachlose und Bedürftige, die sich mit dem Verkauf des Magazins einige Euro verdienen wollen, die Hefte beim Katholischen Verein für soziale Dienste (SKM) in Rheydt abholen – eine erhebliche Erleichterung. Denn in den vergangenen Jahren mussten Verkäufer des in Düsseldorf und Umgebung erscheinenden Magazins zu Ausgabestellen in Duisburg und der Landeshauptstadt fahren, um die für den Verkauf auch auf Mönchengladbachs Straßen bestimmten Hefte zu bekommen.

„Derzeit haben wir in Mönchengladbach sieben Verkäufer“, sagt Astrid Thiess, Sozialarbeiterin beim SKM. Es können aber noch mehr werden, die das einmal monatlich erscheinende Magazin vertreiben. Die regulären Verkäufer haben einen Ausweis, der ein Foto, nicht aber den Namen des Verkäufers zeigt, sagt Thiess. Allerdings stehe eine Nummer auf dem Ausweis, so dass der SKM bei Fragen nachvollziehen kann, um welchen Verkäufer es sich handelt. Das Heft kostet im Ankauf 1,20 Euro, der Verkaufspreis beträgt 2,40 Euro. Der Gewinn von je 1,20 Euro gehört dem Verkäufer – daher der Name „fiftyfifty“.

So lange der Vorrat reicht, können Verkäufer auch Mundschutz-Masken feilbieten. Überhaupt versuchen die hinter dem Projekt stehenden Macher, den Bedürftigen weitere Einnahmequellen zu schaffen. Ein Jahreskalender mit dem Titel „Straßenhunde“ wird in einer Auflage von 12.000 Stück für jeweils zehn Euro pro Exemplar angeboten. Auch bei diesem Produkt wird halbehalbe gemacht. Fünf Euro pro verkauftem Exemplar gehen an den Verkäufer, sagt Hubert Ostendorf, Gründer, Geschäftsführung und leitender Redakteur von „fiftyfifty“.