Herbergen für Wohnunglose Das sind Mönchengladbachs Obdachlosen-Hilfen

Mindestens 900 Menschen in Mönchengladbach waren Heiligabend 2022 ohne ein eigenes Zuhause. Jedenfalls war das die Zahl der Hilfesuchenden bei der Diakonie für 2021, und für 2022 geht Brigitte Bloschak, Leiterin des Fachbereichs Wohnungslosenhilfe der Diakonie, von steigenden Zahlen aus. So viele Menschen ohne eigenes Obdach – aber sie sind auch an Heiligabend nicht alle ohne Herberge gewesen. Es gibt viele Träger, Einrichtungen und ehrenamtliche Initiativen in der Stadt, die sich um diese Menschen kümmern.