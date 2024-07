Fahrplan in Mönchengladbach Oberbürgermeister Heinrichs kritisiert die Deutsche Bahn

Die Stadt wehrt sich gegen den Wegfall einer von zwei täglichen ICE-Verbindungen von Mönchengladbach nach Berlin ab dem 5. August. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) habe darauf mit Unverständnis reagiert und in einem Brief an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für das Land Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, dass Mönchengladbach als wachsende Großstadt ohnehin über eine „viel zu mangelhafte Anbindung an den überregionalen Schienenverkehr verfügt“, heißt es aus dem Rathaus. Wegen Baustellen und damit verbundenen Engpässen im Schienennetz streicht die Bahn eine Verbindung bis mindestens zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Das war in der vergangenen Woche bekannt geworden.