Verein in Mönchengladbach kämpft um das Hobby Tatort Modelleisenbahn

Akribisch ist wohl das Adjektiv, das am besten zu Reiner Schwalm passt. Akribisch, wenn er Bäume modelliert, Häuser koloriert, ein Zelt mit Campern in die Landschaft setzt oder Häschen, die halb so groß wie ein Fingernagel sind, auf dem Grün platziert. „Das war ich wohl schon als Junge“, sagt der heute 62-Jährige rückblickend. Es ist die Eigenschaft, die ihn zu seinem lebenslangen Hobby gebracht hat und auch die, die ihn in seinem Beruf ausgezeichnet hat.