Verkehr in Mönchengladbach Anwohnerparken in der Stadt könnte teurer werden

Die Parkplatzsuche in der Vitusstadt kann frustrierend sein. Das gilt vor allem für Anwohner, die keinen eigenen Stellplatz haben. Aber wie lässt sich das Problem lösen? Einen möglichen Ansatz verfolgt das Konzept des Anwohnerparkens: In festgelegten Bereichen dürfen Pkw nur für bestimmte Zeit abgestellt werden. Bewohner, die einen Parkausweis besitzen, sind von dieser Regelung ausgenommen. Ihnen soll so mehr Parkraum zur Verfügung stehen. Der Ausweis kann bei der Stadt beantragt werden und kostet aktuell 30 Euro im Jahr. Andere Städte haben die Gebühren inzwischen deutlich angehoben: In Düsseldorf etwa wurde sich im Stadtrat darauf geeinigt, die Kosten von 25 Euro im Jahr auf bis zu 360 Euro zu erhöhen.