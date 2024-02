Kolumne Mensch Gladbach Nur würdige Lösung für Obdachlose kann helfen

Gerade geht ein interessantes Papier durch die politischen Gremien. Es ist ein Bericht zur Obdachlosigkeit in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach. Darin gibt es Erwartbares, nämlich Hinweise, was nicht so gut läuft (personelle Engpässe in bestimmten Behörden) und was geplant ist (Trinkwasserbrunnen, Öko-Toiletten für diese Gruppe). Besonders ist aber eine andere Passage der Vorlage: Es wurden nicht nur jene befragt, die regelmäßig mit Menschen, die auf der Straße leben, Kontakt haben – ob als Streetworker oder Ordnungskraft –, sondern auch die Betroffenen selbst.