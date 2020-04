Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Nur wenige Neuinfizierungen, aber drei weitere Tote

Mönchengladbach Zwei Bewohnerinnen des Altenheims Wickrath starben an dem Coronavirus, ein weiterer Todesfall wurde aus einem Krankenhaus gemeldet.

Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus neu infizieren, bleibt weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Dem Gesundheitsamt Mönchengladbach wurden am Dienstag (Stand: 9 Uhr) zwei neue positive Nachweise gemeldet. Aktuell sind 147 Personen in der Stadt mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Aber es gab auch drei weitere Todesfälle. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, starben eine 81-jährige Bewohnerin und eine 95-jährige Bewohnerin des Altenheims St. Antonius sowie ein 83-jähriger Patient in einer Mönchengladbach Klinik an Covid-19. Im Wickrather Altenheim fielen nun bereits 13 Menschen dem neuartigen Virus zum Opfer. Insgesamt stieg die Zahl der Corona-Toten in der Stadt auf 28 (an Covid-19 verstorben: 25, mit Covid-19 verstorben: 3).