Statusbericht aus Mönchengladbach : Corona: Nur wenige Neuinfektionen

Aktuell sind in Mönchengladbach 160 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Gianni Schicchi

Mönchengladbach Seit drei Tagen sind die Zahlen der neuen positiven Nachweise nur einstellig. Und es gibt immer mehr Menschen, die diese neue Virus-Infektion überstehen.

Aktuell sind 160 Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Seit etwa zehn Tagen hat sich diese Zahl nur wenig verändert. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt der Stadt 163 Fälle gemeldet, am 6. April waren es ebenfalls 163. Dazwischen schwankte die Zahl der bestätigten aktuellen Infektionsfälle zwischen 156 und 164.