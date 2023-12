Statistik veröffentlicht Nur jeder fünfte Mönchengladbacher hat Hochschulabschluss oder Meistertitel

Jeder vierte Bürger in Nordrhein-Westfahlen gilt als „hoch qualifiziert“. Das heißt, er oder sie hat einen Meister-, Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Bei den 25- bis 64-Jährigen hat fast jeder Dritte einen sogenannten „Tertiärabschluss“. Nicht aber in Mönchengladbach. Wie aus einer vom Statistischen Landesamt (IT.NRW) jetzt veröffentlichten Statistik hervorgeht, gelten nur 19,1 Prozent der in der Vitusstadt wohnenden Menschen als „hoch qualifiziert“. Das ist nicht einmal jeder Fünfte. Bei den 25- bis 65-Jährigen liegt der Wert mit 22,2 Prozent etwas höher.