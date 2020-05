Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : Nur eine nachgewiesene Neuinfektion

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Dienstagmorgen (Stand: 8 Uhr) einen neuen positiven Nachweis. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist gesunken.

Aktuell sind 99 Personen (Vortag: 104) in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Durch den einen neuen positiven Nachweis ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle insgesamt auf 538 (Vortag: 537) gestiegen.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 3941 (Vortag: 3864). 106 Laborergebnisse stehen allerdings derzeit aus. Aktuell befinden sich 347 Personen (Vortag: 347) in Quarantäne, davon werden 16 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf 402 (Vortag: 396) gestiegen. Gestorben sind bislang 37 Personen.

Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist von 14,2 am Vortag auf 13,0 gesunken. In den Tagen zuvor war die Zahl stets angestiegen.