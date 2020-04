Statusbericht aus Mönchengladbach : Nur drei neue positive Corona-Nachweise

Aktuell sind 113 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Drei Neu-Infizierte, sechs Genesene, keine weiteren Toten – so lautet die Corona-Bilanz für den Donnerstag. Es gibt also einen positiven Trend in der Statistik.

Aktuell sind 113 (Vortag: 116) Personen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt verzeichnete am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) drei neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 484 (Vortag: 481) gestiegen.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 3323 (Vortag 3252). 21 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 441 Personen (Vortag: 436) in Quarantäne, davon werden 23 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 336 (Vortag: 330) gestiegen.

(RP)