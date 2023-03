Erinnerungskultur Nur 53 Straßen in Gladbach nach Frauen benannt

Eine andere Gruppe fordert konkret die Umbenennung der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Die Argumentation der Studenten: Denn lange vor seiner Ermordung 1977 durch die RAF gehörte Schleyer während des Nationalsozialismus der NSDAP an und war SS-Untersturmführer. Alternativ könne der Fokus auf der in Wanlo geborenen jüdischen Holocaust-Überlebenden Hilde Sherman liegen, so das Gedankenspiel der Studierenden.