Busverkehr in Mönchengladbach : Noch viel zu wenige barrierefreie Haltestellen

Mönchengladbach Ende November waren erst 18 Prozent aller Bushaltestellen so ausgebaut, dass auch Fahrgäste mit Behinderungen sie ohne Einschränkung nutzen können. Dabei muss der Öffentliche Nahverkehr bis 2022 eigentlich komplett barrierefrei sein. Diese Vorgabe wird kaum zu halten sein.

Darüber hinaus gibt es auch noch eine Fahrgastinformation per Sprachansage für Sehbehinderte. Dafür ist aber nicht die Stadt, sondern die NEW zuständig. Haltestellen werden dafür mit einer orangefarbenen Taste ausgestattet, die mit einem Auffindeton auf sich aufmerksam macht ähnlich wie bei einer Ampelanlage. Per Knopfdruck liest ein Sprachcomputer dann die nächsten Abfahrtszeiten der Busse vor. Diese „sprechende Haltestelle“, wie dies die NEW nennt, bietet der ÖPNV-Betreiber an stark frequentierten Haltestellen im Stadtgebiet an, die mit einer sogenannten Dynamischen Fahrgastinformation ausgestattet sind – also mit einer elektronischen Tafel, die die Wartezeit auf den nächsten Bus anzeigt. Die akustische Fahrgastinformation gibt es bisher an 39 Haltestellen. Dafür gab es bisher auch Geld vom Fördergeber VRR. Wie die NEW mitteilte, sei der weitere Ausbau von dynamischen Fahrgastinformationen in Mönchengladbach kompliziert, da sich die Förderbedingungen geändert hätten.