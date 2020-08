Schnelles Internet in Mönchengladbach : Glasfaser für ganz Genhodder geht jetzt doch

Mönchengladbach Für die 20 Haushalte in Genhodder, die bislang nicht mit schnellem Internet via Glasfaserkabel versorgt werden konnten, ist eine Lösung gefunden.

Der Anbieter, das Unternehmen Deutsche Glasfaser, wolle die Anbindung dieser Haushalte jetzt „eigenwirtschaftlich“ anbinden, sagt die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft WfMG. Das heißt: Das Unternehmen nimmt selbst Geld in die Hand und verlegt die noch unberücksichtigten Hausanschlüsse mit eigenen Mitteln – kostenfrei für die Nutzer, sofern sich genügend Interessenten dafür melden. So will die Deutsche Glasfaser nach Angaben von Benjamin Schmidt, Breitbandkoordinator bei der WfMG, auch in Gebieten von Woof bis Merreter sowie in Koch und Teilen von Peel verfahren, sofern sich dort ähnliche Probleme ergeben wie in Genhodder.