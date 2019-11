Netzwerkertreffen in Mönchengladbach : Wirtschaftsminister Pinkwart auf der Bühne von „MG ist IN“

Netzwerkertreffen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Talk vor mehr als 300 eingeladenen Gästen wird es unter anderem über Strukturwandel und Digitalisierung gehen.

Das Netzwerkertreffen „MG ist IN“ der Rheinischen Post geht am heutigen Dienstag mit einem besonderen Gast in seine inzwischen elfte Auflage: Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, und stellvertretender Ministerpräsident ist im Hugo-Junkers-Hangar zu Gast und stellt sich auf der Bühne den Fragen der Rheinischen Post. Im Talk mit dem FDP-Politiker wird es um den Strukturwandel nach dem Braunkohletagebau und natürlich die Digitalisierung gehen.

Während OB und Schirmherr Hans Wilhelm Reiners bei einer Veranstaltung des Städtetags in Berlin ist, sind bei „MG ist IN“ schon einige seiner potenziellen Nachfolger dabei, suchen den Austausch mit den Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Etwa Ursula Heinen-Dauber, die für die CDU in den Wahlkampf gehen will, ebenso Felix Heinrichs, der für die SPD dabei ist. Der mögliche CDU-Kandidat Frank Boss und Boris Wolkowski, OB-Kandidat der Grünen, wollen ebenfalls hinzustoßen. Jörg Buer, FDP-Kreisvorsitzender, lässt sich den Auftritt des liberalen Vordenkers Pinkwart nicht entgehen, ebenso der frühere OB Norbert Bude und Ex-Stadtkämmerer Bernd Kuckels.