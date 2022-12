Schulen in Mönchengladbach NRW-Bildungsministerin Feller verspricht Lösung für Lehrermangel

Die IQB-Studie über das Leistungsvermögen von Viertklässlern in NRW hat das Land aufgeschreckt: „NRW ist weit hinten, viele Grundschüler erfüllen die Mindestanforderungen nicht“, warnte Dorothee Feller (CDU), seit diesem Jahr NRW-Bildungsministerin, bei einem Besuch der CDU-Mitgliederversammlung in Mönchengladbach. An dem Austausch nahmen auch zahlreiche Vertreter aus dem Mönchengladbacher Bildungswesen teil, Lehrer, Schulleiter, Schülersprecher, Elternvertreter, aber auch Schuldezernentin Christiane Schüßler. „Wir müssen die Basiskompetenzen wieder besser meistern. Die Studie ist ein Alarmsignal“, sagte Feller.