Hugo-Junkers-Gymnasium in Mönchengladbach Ministerin besucht Soldatenfriedhof mit Gladbacher Schülern

NRW-Schulministerin Dorothee Feller ist Schirmherrin der Bildungskooperation des Hugo-Junkers-Gymnasiums mit dem Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, unterzeichnete die CDU-Politikerin die Bildungspartnerschaft als Schirmherrin bei einem gemeinsamen Besuch mit Schülern und Schulvertretern an der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn in den Niederlanden. Dort nahm die Mönchengladbacher Delegation mit der Ministerin an einer Führung über den größten deutschen Soldatenfriedhof im Ausland und an einer Diskussionsrunde zum Thema „Chancen und Grenzen einer europäischen Erinnerungskultur“ teil.