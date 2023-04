Gesundheitsminister zu Gast in Mönchengladbach Laumann stellt neue Krankenhausreform vor

„Seit mehr als 25 Jahren werden die Krankenhäuser bundesweit nach Fallpauschalen bezahlt. Egal, wo ein Patient eine Blinddarm-OP durchführen lässt, jedes Krankenhaus erhält für einen solchen Eingriff denselben Betrag“, so Laumann. In der Folge müssten die Kliniken viele Fälle behandeln, wenn man Krankenhäuser als wirtschaftliche Einrichtungen betrachte. Entsprechend seien die Häuser zurzeit nach ihrer Bettenanzahl ausgerichtet und stünden in teils ruinösem Wettbewerb. Die einzelnen Häuser müssten und sollten sich daher in ihrer Leistungs- und Bedarfsorientierung miteinander abstimmen.