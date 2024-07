Schutzräume in Mönchengladbach Notschlafstelle für Obdachlose wird geschlossen

Das Haus sieht mit seiner weißgrauen Fassade und den verhängten Fenstern so aus wie jedes andere an der Jenaer Straße. Nur das Logo der Diakonie und ein Schild am Eingang weisen darauf hin, dass Menschen im Gebäude Nacht für Nacht Schutz finden, die sonst auf der Straße leben. Seit Jahren können 30 obdachlose Männer im Gebäude für ein paar Stunden unterkommen – zumindest theoretisch.