Netzausfall in Mönchengladbach Stadt baut Notfall-Server für Schulen

Die Baustelle am Europaplatz für einen neuen Busbahnhof hatte am Donnerstag, 21. März, Folgen für den Schulunterricht in der Stadt. Weil eine wichtige Glasfaser-Leitung durchtrennt wurde, kam es zu Störungen an allen 86 Schulstandorten, viele waren ganz offline. Zwar konnte der Schaden einige Tage später bereits behoben werden, weil alle durchtrennten Fasern wieder miteinander verbunden werden konnten, dennoch hat der Vorfall ein Nachspiel. Die CDU wollte im Schulausschuss wissen, was die Verwaltung bei solchen Störungen zu tun gedenke und welche Sicherungen es gibt, um dies zu verhindern.