Krankenhäuser in Mönchengladbach Wieso sich Notaufnahmen abmelden müssen

In den Notaufnahmen ist viel los. Die Aus- oder sogar Überlastung geht mit Wartezeiten für die Patienten einher. Aber auch mit einer Anpassung der Rettungsfahrten. Nämlich dann, wenn sich Notaufnahmen „abmelden“ müssen. Das passiert täglich und war auch an den Feiertagen der Fall. Doch was heißt das überhaupt? Und wie ist die Situation in Mönchengladbach? Der Überblick.